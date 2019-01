Shutdown Usa, Trump: "Pianifichiamo una barriera d'acciaio"

"Stiamo pianificando ora una barriera d'acciaio piuttosto che un muro di cemento. E' una soluzione sia più forte, sia meno invadente. Una buona soluzione e made in Usa". Lo scrive Donald Trump su Twitter svelando un nuovo incontro nel pomeriggio tra il vicepresidente Mike Pence e i leader democratici in Congresso Nancy Pelosi e Chuck Schumer, per tentare di trovare un accordo per la fine dello shutdown.