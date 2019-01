Shutdown Usa, Pelosi non molla e respinge le ultime richieste Trump

Nuovo schiaffo a Donald Trump da parte della speaker della Camera del Congresso Nancy Pelosi, la quale ha respinto le ultime condizioni poste dal presidente americano per sostenere un accordo temporaneo sullo shutdown. L'intento del numero uno della Casa Bianca è quello di inserire nella legge un cospicuo anticipo per il muro con il Messico, ma per la Pelosi si tratta di "una proposta non ragionevole".