L'arresto di Wanjala ha occupato le prime pagine di tutti i giornali locali. La polizia ha reso noto che la sua prima vittima è stata una 12enne rapita cinque anni fa nella contea di Machakos, a est di Nairobi. L'uomo, in una successiva occasione, chiese alla famiglia di un minore 30mila scellini kenioti, equivalenti a 234 euro, prima di ucciderlo.

Wajala non ha manifestato pentimento per quanto commesso, anzi ha dichiarato agli investigatori di aver tratto "molto piacere" dalle uccisioni. Sta collaborando però per far ritrovare i corpi, la maggior parte dei quali è stata abbandonata nei campi nelle vicinanze della capitale. Non si conoscono i motivi per cui l'uomo abbia commesso questa inspiegabile strage di ragazzini. La polizia sta cercando eventuali complici.