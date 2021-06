Shock in Florida, due ragazzini sparano a polizia con un AK-47

Afp

Due ragazzini di 12 e 14 anni hanno sparato contro la polizia che cercava di fermarli. Entrambi erano scappati da una casa famiglia e hanno trovato delle armi, incluso un fucile AK-47, in una casa dove sono entrati durante la fuga. La 14enne è rimasta ferita ed ora ricoverata in ospedale in condizioni stabili. Il 12enne ha deposto l'AK-47 poco dopo il ferimento. La polizia era stata allertata da alcuni passanti.