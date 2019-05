Shoah, 20 maggio 1940: il primo prigioniero entrava ad Auschwitz

Calcolando anche le anche le centinaia di migliaia di ebrei uccisi tra la popolazione inerme nelle città e nei villaggi di Polonia, Ucraina, Bielorussia, Russia, nonchè i morti del ghetto di Varsavia il conto delle vittime dell’Olocausto sale a 7-8 milioni. Si stima che tra campi di lavoro, di transito, di internamente, e di sterminio furono almeno 55 i punti di raccolta dei prigionieri del regime nazista. "Arbeit macht frei": il lavoro rende liberi. Questo il monito che accoglieva i prigionieri nei campi di internamento.



Dovremmo ricordarcene oggi, a 79 anni di distanza dall’apertura di Auschwitz, e alla vigilia delle elezioni europee, paradossalmente proprio nel momento in cui i 28 Stati membri dell’Unione Europea (in attesa della risoluzione della Brexit) rivendicano come prioritario e centrale il tema del diritto al lavoro come strumento di dignità e di libertà viene, per la crescita economica e civile dei popoli del vecchio continente. Per ricordare alla nostra epoca come le parole possano avere significati diversi, se usate in modo strumentale e come la realtà e l’evidenza dei fatti spieghino assai bene invece il sinistro e recondito significato retorico e aberrante che se ne può fare, richiamando principi e valori che si collocano totalmente al di fuori della civiltà e del rispetto dell’essere umano.



Che in fondo vuol dire che a parole in sè nobili e condivisibili possono corrispondere fatti aberranti. Come quelle pronunciate il giorno precedente l’apertura dell”Hotel Auschwitz”, inteso dai suoi gestori come luogo di redenzione e libertà in nome del lavoro, appunto. Il 19 maggio di quel 1940 a Milano, il Ministro degli esteri del regime fascista, Conte Galeazzo Ciani, in occasione del 1° anniversario del Patto d’Acciaio, ebbe a pronunciare tra le altre queste parole: “Questa solenne adunata …assume un significato e un valore che a nessuno potrà sfuggire. Essa si compie mentre vicende di singolare grandezza creano, ora per ora, il nuovo destino dell’Europa e del mondo. (…) Quali siano questi compiti voi lo sapete al pari di me, essi sono dettati dalla difesa dei nostri diritti di Stato sovrano in terra, aria e sul mare, dalla necessità di realizzare le nostre aspirazioni che sono naturali perché eque e indispensabili alla vita stessa del Paese”. Sfogliando le pagine della Storia sappiamo bene oggi come andò a finire.



di Francesco Provinciali