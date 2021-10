Seul: visita del Papa in Corea Nord sarebbe un aiuto alla pace

Ansa

Una possibile visita di papa Francesco in Corea del Nord, se realizzata, "contribuirà molto alla costruzione della pace nella penisola coreana". Lo ha detto la portavoce del ministero dell'Unificazione sudcoreano Lee Jong-joo, in vista dell'incontro che il presidente Moon Jae-in avrà venerdì 29 ottobre in Vaticano con il Pontefice.