Seul, il ministro dell'Interno si scusa per la strage di Halloween

Il ministro dell'Interno e della Sicurezza sudcoreano, Lee Sang-min, si è scusato personalmente per la strage causata dalla calca di Halloween che sabato sera ha ucciso almeno 156 persone a Itaewon, quartiere della movida di Seul.

La decisione è maturata per via delle crescenti polemiche sull'inadeguata gestione dell'incidente da parte di polizia e altre agenzie governative, malgrado la consapevolezza che un'enorme folla si sarebbe riversata nell'area. "In qualità di ministro delle autorità competenti, porgo le mie umili scuse a tutti per l'incidente, sebbene la nazione abbia responsabilità illimitata per la sicurezza delle persone", ha detto Lee.