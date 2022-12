Seul: Pyongyang ha lanciato un missile balistico nel mare del Giappone

Pyongyang "ha lanciato un missile balistico nel mar del Giappone".

Lo ha reso noto l'agenzia di stampa della Corea del Sud, Yonhap, citando il Joint Chief of staff di Seul, l'organo più importante delle forze armate sudcoreane. Si tratta del secondo lancio in due giorni da parte della Corea del Nord e del primo del 2023, dal momento che in Asia è già passata la mezzanotte.