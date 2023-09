Seul: due missili balistici lanciati dalla Corea del Nord

La Corea del Nord ha lanciato due missili balistici non specificati verso il Mare dell'Est (Mar del Giappone).

Lo hanno detto le forze armate della Corea del Sud. I capi di Stato maggiore congiunti hanno annunciato il lancio ma non hanno fornito ulteriori dettagli, in attesa di un approfondimento. L'ultima minaccia di Pyongyang è arrivata mentre il suo leader Kim Jong-un è in Russia per incontrare il presidente russo Vladimir Putin. La Corea del Nord ha lanciato l'ultima volta due missili balistici a corto raggio il 30 agosto.