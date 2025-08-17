Serbia, proteste contro il presidente Vucic: scontri a Belgrado

Manifestanti si sono scontrati con la polizia nella Serbia occidentale e nella capitale Belgrado. Aumentano le tensioni nella nazione balcanica dopo giorni di violente manifestazioni. Con sciarpe sul volto e slogan contro il presidente Aleksandar Vucic, un gruppo di giovani ha lanciato razzi contro la sede del Partito Progressista Serbo a Valjevo, a circa 100 chilometri dalla capitale Belgrado. Hanno dato fuoco agli uffici del partito prima di scontrarsi con la polizia antisommossa in centro. La polizia ha lanciato diversi lacrimogeni e ha caricato i manifestanti che hanno lanciato loro bottiglie, pietre e razzi. Scontri simili sono scoppiati anche a Belgrado, con la polizia che ha lanciato gas lacrimogeni contro i manifestanti mentre combatteva contro i manifestanti che avevano incendiato i cassonetti della spazzatura.