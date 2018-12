Serbia, la premier Brnabic non esclude intervento esercito in Kosovo

La premier serba, Ana Brnabic, non esclude la creazione di un esercito regolare in Kosovo. "Voglio sperare che mai saremo costretti a far uso delle Forze armate - ha detto -, ma purtroppo penso che ciò sia al momento una delle opzioni sul tavolo". La premier non ha voluto commentare le notizie secondo cui gli Usa avrebbero intenzione di inviare in Albania armamenti, che verrebbero poi dirottati all'Esercito kosovaro.