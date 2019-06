Il maltempo che in questi giorni si è riversato sulla Serbia ha portato a numerose esondazioni, non solo di fiumi: il lago Gazivoda, che dal Kosovo attraversa in minima parte la Serbia, è infatti straripato trascinando con sé tonnellate di spazzatura fino al piccolo villaggio di Ribariće.



Il problema causato non è stato però solo di natura ecologica: sembra che lungo il percorso l'acqua abbia accumulato i rifiuti a ridosso di un ponte, al punto che il blocco causato da questi ultimi combinato con la pressione della corrente avrebbe potuto causarne il crollo.



Per evitare che accadesse, e in mancanza di tempo per smaltire correttamente la spazzatura, si è optato per spostarla dal lato opposto del ponte utilizzando una gru. Una soluzione dettata dalla necessità ma che non ha evitato le polemiche, poiché si è trattato di non risolvere il problema.