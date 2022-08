Serbia-Kosovo, Ue invita alla calma: "Stop alle azioni unilaterali"

"Stiamo seguendo da vicino gli sviluppi in Kosovo del Nord con preoccupazione.

Chiunque sia coinvolto deve restare calmo e ogni azione non coordinata e unilaterale che mette in discussione la stabilità e la sicurezza, e che impedisce la libertà di movimento per tutti i cittadini, deve cessare immediatamente". Lo ha detto Peter Stano, portavoce dell'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera, Josep Borrell, sulle tensioni al confine tra Serbia e Kosovo. "Il solo modo di risolvere le dispute - ha aggiunto - è attraverso il dialogo" .