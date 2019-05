Serbia, a Belgrado nuove proteste contro presidente Vucic

Alcune migliaia di persone sono nuovamente scese in piazza, nel centro di Belgrado in Serbia, per protestare contro la politica, ritenuta "autoritaria", del presidente Aleksandar Vucic. Quest'ultimo è accusato di esercitare uno stretto controllo sui media e di limitare la libertà di informazione. Alla manifestazione partiti e formazioni di opposizione, dall'estrema destra all'estrema sinistra.