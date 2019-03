Serbia, 21enne e 74enne pronti ad avere un rapporto sessuale in un reality show per dimostrare che il loro amore è vero

Ventuno e settantaquattro anni. Cinquantatré anni di differenza, ma una vita sessuale particolarmente attiva. E' la storia di Milijana Bogdanovic e del suo fidanzato Milojko Bozic . Ora sotto gli occhi di tutti perché i due hanno deciso di partecipare a un reality-show in Serbia . I due sono pronti ad avere un rapporto sessuale in diretta tv. "Perché non dovremmo farlo? Mi piacerebbe rimanere incinta", ha detto la giovane, anticipando che lei e il fidanzato continueranno la loro sex routine quotidiana per cercare di avere un bambino. E poi ha aggiunto: "Voglio davvero dimostrare alla gente che ciò che ci unisce è reale". Lo riporta il Mirror.

La notizia ha scatenato le polemiche: in tanti hanno pensato che si possa trattare di un’operazione di marketing. Ma la coppia assicura che il loro è amore vero. Tra l’altro, a settembre i due si uniranno in matrimonio. In comune, però. Perché la chiesa locale non ha voluto sposarli per via della differenza d’età. Resta da capire come si evolverà la situazione quando, tra qualche settimana, la coppia prenderà parte al programma 'Parovi' (Couples).