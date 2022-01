Sequestro in sinagoga in Texas, Biden: "E' stato un atto terroristico"

Ansa

Il sequestro alla sinagoga di Colleyville, in Texas, "è stato un atto terroristico". Lo ha detto il presidente americano Joe Biden. Intanto il sequestratore è stato identificato dall'Fbi nel 44enne di nazionalità britannica Malik Faisal Akram. Lo riportano i media americani citando una nota dell'Fbi, nella quale si precisa come "al momento non ci sono indicazioni di altri individui coinvolti".