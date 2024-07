Da senzatetto a consulente del principe William: la storia di Sabrina Cohen-Hatton

"Ora sono seduta davanti a voi con un lavoro, una casa, una famiglia e un dottorato di ricerca", ha detto Sabrina in un'intervista alla Bbc. Eppure per alcuni anni da adolescente dopo la morte del padre e i tanti problemi familiari ha dovuto vivere per strada, guadagnandosi qualche sterlina con le vendite della rivista 'Big Issue', creata proprio per aiutare i senza fissa dimora, per poi uscire da quella esperienza entrando nei vigili del fuoco in Galles, laurearsi e scalare i gradi dei pompieri fino a occupare incarichi di comando anche nella London Fire Brigade.