Seattle, 3 morti e 6 feriti in una sparatoria in sala narghilè

A Seattle è di 3 morti e 6 feriti il bilancio di una sparatoria in una sala per narghilè nel quartiere di Mount Baker.

Gli agenti sono intervenuti intorno alle 4.30 di domenica dopo aver ricevuto varie chiamate al 911. All'arrivo hanno riferito di aver trovato due uomini e una donna con ferite da arma da fuoco: i due uomini sono morti sul posto mentre la donna è morta in seguito in ospedale per le ferite riportate. Delle sei persone ferite, una era in condizioni critiche. Ancora non è chiaro il movente della sparatoria.