Sea Watch: Strasburgo chiede all'Italia assistenza, ma non sbarco

Sulla Sea Watch, la Corte di Strasburgo ha chiesto all'Italia di "prendere il prima possibile tutte le misure necessarie per assicurare ai ricorrenti cure mediche adeguate, cibo e acqua". Per i minori non accompagnati è stato chiesto al governo di garantire una "tutela legale" adeguata. Lo ha reso noto la Corte che non ha però accolto la richiesta di ordinare all'Italia lo sbarco dei migranti. Il ricorso alla Corte era stato presentato dall'Ong tedesca.