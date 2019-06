Sea Watch, Lussemburgo all'Italia: "Liberate il capitano Rackete"

Il ministro degli Esteri del Lussemburgo, Jean Asselborn, ha lanciato un appello all'Italia per chiedere la liberazione di Carola Rackete, il capitano della Sea Watch 3, arrestata dopo l'attracco a Lampedusa. In un post su Facebook indirizzato all'omologo italiano, Enzo Moavero Milanesi, Asselborn ha sottolineato che "salvare vite è un dovere e non può mai essere un reato o un crimine. Non farlo, al contrario, lo è".