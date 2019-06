Sea Watch, Berlino: "Non criminalizzare il soccorso in mare"

"Salvare le vite umane è un dovere umanitario. Soccorrere vite umane in mare non può essere criminalizzato". Lo ha detto il ministro degli Esteri della Germania, Heiko Mass, riferendosi all'arresto a Lampedusa del capitano della Sea Watch 3, Carola Rackete, per resistenza e violenza contro nave da guerra, che prevede una pena dai 3 ai 10 anni di reclusione. Il ministro ha poi sottolineato che ora "spetta alla giustizia italiana chiarire le accuse".