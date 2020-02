Scozia, Sturgeon: "Vogliamo tornare in Ue come nazione indipendente"

Nicola Sturgeon ha detto che "il desiderio della Scozia è di tornare nel Parlamento europeo come una nazione indipendente". Secondo il primo ministro scozzese il popolo si era già espresso a favore della permanenza nell'Ue nel 2016. "Stiamo lasciando l'Europa in un momento in cui ne stavamo beneficiando come mai prima", ha aggiunto, spiegando che per l'eventuale indipendenza dalla Gran Bretagna servirebbe un referendum e non "una dichiarazione del governo".