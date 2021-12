Scozia, 86enne ritrova la fede nuziale persa in un campo di patate 50 anni fa

Una donna di 86 anni, Peggy MacSween, ha ritrovato la fede nuziale persa in un campo di patate cinquant'anni fa. E' accaduto a Benbecula, un'isola dell'arcipelago delle Ebridi Esterne, al largo della costa occidentale della Scozia. L'"eroe" della vicenda è un abitante del posto, Donald MacPhee, che, dopo aver appreso la storia dell'anziana in un bar del paese, si è messo alla ricerca dell'anello nella zona in cui era stato perso. Armato di metal detector, l'uomo ha setacciato il terreno e, dopo tre giorni, l'ha trovato. "Pensavo che non lo avrei più rivisto", ha commentato MacSween.