Scoperto in Cina "Dragon man", il parente più stretto dell'uomo

E' stato scoperto in Cina il fossile di una nuova specie umana, l' "Homo longi" o "Dragon man", dal nome del sito in cui sono stati trovati i resti, "Long Jiang" (fiume del Dragone). Vissuta 146 milioni di anni fa, la nuova specie potrebbe essere sorella dei Sapiens, una parentela ancor più stretta dei Neanderthal. Lo studio, coordinato dall'accademia delle Scienze cinese e dal museo di Storia naturale di Londra, è pubblicata su "The Innovation".