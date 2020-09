Scontro Turchia-Grecia, Ankara: "Minacce sanzioni Ue fuori da realtà"

La dichiarazione al termine del vertice "Euromed", in cui si minaccia la Turchia di sanzioni per le dispute con Grecia e Cipro, contiene elementi "faziosi, disconnessi dalla realtà e privi di base giuridica". Lo dichiara in una nota il ministero degli Esteri di Ankara. Il governo turco sta portando avanti una contestata politica di esplorazione per il gas nelle acque del Mediterraneo orientale.