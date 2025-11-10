Slovacchia, collisione tra due treni: oltre 800 passeggeri coinvolti

L'incidente ha coinvolto il treno espresso Tatran, partito da Košice e diretto a Bratislava, e un treno regionale espresso proveniente da Nitra. Le autorità hanno aperto un'indagine per accertare la dinamica dello scontro. "Il treno ha passato il semaforo rosso ed è uscito dalla stazione quando non avrebbe dovuto. Il secondo treno espresso lo ha poi tamponato a oltre 100 km/h", ha spiegato Ivan Bednárik, direttore delle Ferrovie Slovacche, intervenuto sul luogo dell'incidente. Secondo un portavoce della polizia, entrambi i macchinisti sono risultati negativi ai test per alcol e droghe. Gli inquirenti stanno ora analizzando le registrazioni di bordo e i segnali di controllo per chiarire se si sia trattato di un errore umano o di un guasto tecnico. Le operazioni di rimozione dei convogli e di ripristino della linea ferroviaria sono tuttora in corso.