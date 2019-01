Scontro tra treni in Sudafrica, 3 morti e 200 feriti

Almeno tre persone sono morte e circa 200 ferite a causa dello scontro tra due treni a Pretoria, in Sudafrica. Secondo i media locali, la maggior parte delle persone coinvolte ha riportato ferite "leggere o di media gravità". Uno dei feriti è invece in condizioni critiche ed è stato trasportato in elicottero in ospedale. Non si conoscono ancora le cause dell'incidente, sul quale le autorità hanno aperto un'inchiesta.