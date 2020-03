Scontro tra due navi al largo del Giappone: dispersi 13 marinai

Tredici membri d'equipaggio di un mercantile sono dati per dispersi dopo lo scontro con un peschereccio al largo del Giappone settentrionale. Dopo la collisione, avvenuta per cause ancora non chiarite, la Guoxing 1, battente bandiera del Belize, con un carico di circa 3.000 tonnellate di rottami di ferro, ha rapidamente imbarcato acqua. L'equipaggio era formato da 14 marinai cinesi e vietnamiti: solo uno è stato tratto in salvo.