Scontro Tir-bus turistico in Messico: almeno 21 morti e 30 feriti

E' di almeno 21 morti e 30 feriti il bilancio di uno scontro tra un bus turistico e un Tir su una strada di montagna nota come Cumbres de Maltrata nello stato messicano di Veracruz. Secondo le autorità il Tir ha preso fuoco, così come l'autobus che si è pure ribaltato su un fianco: per molti dei passeggeri, intrappolati dalle portiere bloccate, non c'è stato scampo.