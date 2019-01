Scontro Italia-Francia, l'Ue: "Sarebbe meglio collaborare"

Lo scontro in atto tra Francia e Italia non preoccupa l'Ue, secondo cui "queste questioni non hanno un impatto fondamentale" sulle relazioni. Ma per il portavoce della Commissione europea, Margaritis Schinas, "sarebbe meglio collaborare e dialogare invece di lanciarsi" accuse. Come quelle di colonialismo sollevate da Di Maio nei confronti di Parigi chiedendo di "sanzionare chi sfrutta l'Africa come la Francia".