Scontri Iraq, si aggrava il bilancio: almeno 60 morti e 1.600 feriti

Almeno 60 persone sono morte nelle sanguinose proteste che continuano da quattro giorni in Iraq. Lo ha dichiarato la Commissione irachena per i diritti umani, includendo i 18 decessi registrati in un singolo ospedale nella capitale Baghdad. La Commissione non ha specificato quanti fossero civili o forze di sicurezza. Con oltre 1.600 feriti, il bilancio potrebbe aggravarsi ulteriormente.