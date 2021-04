Scontri in Nigeria, Onu sospende le operazioni umanitarie in due città

-afp

L'Onu ha sospeso le operazioni umanitarie in Nigeria nelle città di Dikwa e Damasak ubicate nello Stato di Borno, a nord-est del Paese. La decisione è stata presa dopo i recenti attacchi dei miliziani jihadisti di Boko Haram. Lo hanno riferito fonti dei media locali. "Abbiamo temporaneamente sospeso le operazioni al fine di ricollocare in sicurezza il personale umanitario", ha affermato Edward Kallon, coordinatore umanitario dell'Onu in Nigeria.