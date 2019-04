Scontri in Libia, ignorata la tregua di due ore proposta dall'Onu

Non è stata rispettata la tregua umanitaria di due ore (dalle 16 alle 18) proposta dall'Unsmil, la missione di supporto dell'Onu in Libia, per evacuare feriti e civili da quattro zone a sud di Tripoli teatro di violenti combattimenti. Lo riferisce la Mezzaluna rossa, precisando che "le fazioni si stanno scontrando". In precedenza le forze armate fedeli al premier Al Sarraj avevano comunicato di aver preso il controllo dell'aeroporto.