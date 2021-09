Scontri e proteste in Montenegro: decine di feriti e arresti

Ansa

Almeno 60 persone hanno dovuto far ricorso alle cure dei medici dopo le proteste antiserbe e gli scontri avvenuti a Cetinje, in Montenegro, in occasione dell'insediamento del nuovo metropolita ortodosso Joanikije. I feriti sono 30 manifestanti e 30 poliziotti. Otto gli arrestati, tra i quali un consigliere del presidente montenegrino Milo Djukanovic, ritenuto fra gli ispiratori delle proteste.