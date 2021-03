Scontri Birmania, venerdì altri 10 morti: il bilancio sale a 235 vittime

Ansa

Proseguono le proteste contro il colpo di Stato in Birmania, all'indomani di una giornata che ha visto altri dieci manifestanti morti: il bilancio complessivo delle vittime sale così a quota 235. Secondo l'Associazione per l'assistenza ai prigionieri politici (Aapp), un'organizzazione non profit per la difesa dei diritti umani basata in Thailandia, altre 10 persone sono state uccise ad Aungpan e Myingyan.