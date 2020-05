Scontri a Minneapolis, schierati 500 uomini della Guardia nazionale

Dopo le violente proteste e gli scontri a Minneapolis, a seguito dell'uccisione dell'afroamericano George Floyd per mano della polizia, sono stati schierati in città 500 uomini della Guardia nazionale. Le autorità hanno deciso di cercare di sconigiurare in questo modo altre tensioni. Le manifestazioni sono infatti degenerate, per la terza notte consecutiva, in vandalismi e saccheggi.