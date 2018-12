Scontri a Bruxelles tra manifestanti pro e contro il Global compact

Gli agenti sono intervenuti in particolare contro i manifestanti del primo corteo, chiamato "contro Marrakesh" in riferimento al Global compact Onu sull'immigrazione e organizzato da gruppi di estrema destra e associazioni di destra.



A favore del Global compact si era espresso invece poche ore prima, durante l'Angelus, Papa Francesco, auspicando che la comunità internazionale "grazie anche a questo strumento possa operare con responsabilità, solidarietà e compassione nei confronti di chi, per motivi diversi, ha lasciato il proprio Paese. Un invito che già qualche giorno fa il Pontefice aveva rivolto alla delegazione di nuovi ambasciatori ricevuti nella Santa Sede: in quell'occasione Bergoglio aveva raccomandato di "accogliere, proteggere, promuovere e integrare coloro che bussano alle nostre porte in cerca di un futuro sicuro per loro stessi e per i loro figli", ricordando che anche Gesù è stato un profugo.