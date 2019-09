Sciopero della British Airways, si teme caos nei voli in Gb

Allarme negli aeroporti di Londra e in tutti gli scali britannici e internazionali compresi nelle rotte di British Airways per lo sciopero di due giorni, da mezzanotte, proclamato dai piloti della compagnia di bandiera della Gran Bretagna. L'agitazione è la conseguenza del mancato accordo in una lunga vertenza sui salari. Al momento la protesta risulta confermata, con numerosi voli cancellati e avvisi ai passeggeri per cercare eventuali alternative.