Scandalo video Austria, cancelliere Kurz: "Tornare al voto"

"Ho chiesto al presidente della Repubblica di convocare il prima possibile elezioni anticipate". Lo ha detto il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz dopo le dimissioni del vicecancelliere Strache per il video compromettente con una sedicente oligarca russa. "Non ci sono alternative - ha aggiunto -, con la Fpoe una collaborazione è impossibile, i socialdemocratici non condividono le nostre posizioni. La Fpoe danneggia il nostro Paese".