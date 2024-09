Primo scandalo per il premier Gb: a lui e alla moglie abiti e biglietti di concerti in regalo

Lord Alli, che è un imprenditore nel settore dell'intrattenimento, avrebbe infatti fatto ottenere al primo ministro biglietti con trattamento vip per i concerti dei Coldplay, per le partite dell'Arsenal (squadra di cui Starmer è tifoso), e per il torneo di Wimbledon. E secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il premier avrebbe ricevuto abiti, scarpe e occhiali per un valore di 20mila euro, mentre la moglie Victoria ne ha ricevuti per 6mila euro. E in cambio, a quanto pare, Waheed Alli avrebbe ricevuto un pass per il libero accesso a Downing Street (privilegio normalmente riservato a consiglieri politici e alti funzionari) del quale avrebbe approfittato per organizzare una festa nel giardino della residenza del primo ministro.