Save the Children: in 16 milioni a rischio carestia nel Corno d'Africa per siccità

È stato un pessimo inizio della stagione delle piogge nel Corno d'Africa e ha aumentato le preoccupazioni per le conseguenze della peggiore siccità degli ultimi decenni.

A lanciare l'allarme è Save the Children, che ricorda come la crisi sia "aggravata dalla guerra in Ucraina che sta facendo lievitare i prezzi del cibo". "Più di 16 milioni di persone, compresi molti bambini, hanno già un estremo bisogno di aiuti alimentari in Somalia, Kenya ed Etiopia", denuncia l'associazione.