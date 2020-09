Save the Children: 415 milioni i bambini a rischio nel mondo

Nel mondo almeno 415 milioni di bambini sono sottoposti al "fuoco incrociato" della guerra e degli effetti della pandemia di coronavirus. A renderlo noto è Save the Children, secondo cui tra le situazioni più preoccupanti ci sono quelle in Yemen, dove i bombardamenti sono più che raddoppiati rispetto a fine 2019, e in Siria, dove da dicembre sono stati colpiti 84 ospedali e presidi sanitari.