Salvini: "Stretta su No vax? Tamponi sicuri, bisogna unire non discriminare"

Matteo Salvini è contrario alle misure contro i No vax perché "bisogna evitare le chiusure per tutti. Dobbiamo unire, pacificare, isolare, discriminare". "Il tampone è il mezzo più sicuro, è più sicuro un non vaccinato che ha il test negativo, che un vaccinato senza tampone - afferma il leader della Lega -. Ha ragione Draghi: la questione non è all'ordine del giorno, non siamo come la Germania perché abbiamo quasi il 90% di copertura di prime dosi".