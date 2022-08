Salman Rushdie, per la procura "l'attacco è stato premeditato"

Il procuratore distrettuale Jason Schmidt ha affermato che quello contro lo scrittore Salman Rushdie è stato "un attacco mirato, non provocato e premeditato".

Il 24enne Hadi Matar, secondo l'accusa, si è messo di proposito in condizione di fare del male a Rushdie, ottenendo un pass in anticipo per l'evento durante il quale l'autore avrebbe parlato e arrivando un giorno prima con un documento falso. Il giudice ha disposto l'arresto di Matar senza cauzione.