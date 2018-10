Russiagate, Trump: "Non prometto di non chiudere l'indagine"

Donald Trump si è rifiutato di impegnarsi a non chiudere le indagini sul Russiagate. "Non prometto nulla - ha dichiarato in una intervista al programma "60 minutes" della Cbs -. Ma le dirò che non ho alcuna intenzione di farlo" ha aggiunto. Il presidente Usa ha detto di considerare l'indagine "molto scorretta perché non c'è stata collusione di alcun tipo. Pensate che veramente che avrei chiamato la Russia per aiutarmi nelle elezioni?".