Russiagate, Trump: "Niente reati, impeachment impossibile"

"Solo grandi crimini e reati possono portare all'impeachment. Non ci sono stati reati da parte mia (niente collusione, niente ostruzione alla giustizia), quindi non si può procedere all'impeachment". Lo scrive su Twitter il presidente Usa, Donald Trump, dopo che alcuni deputati democratici hanno evocato la sua destituzione in seguito al Russiagate. "Sono stati i democratici a commettere i reati, non il vostro presidente repubblicano!", aggiunge.