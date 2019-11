Russiagate, Trump: "Forse talpa Cia è un uomo di Obama, mi odia"

"Se la talpa corrisponde al nome che circola non è credibile. E' un uomo di Obama e odia Trump". Donald Trump commenta le voci sull'identità dell'analista della Cia che sarebbe Eric Ciaramella. Registrato nelle fila dei democratici, Ciaramella sarebbe stato distaccato alla Casa Bianca durante la presidenza Obama con un incarico dentro il Consiglio per la sicurezza nazionale, e avrebbe lavorato anche per Joe Biden.