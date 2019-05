Russiagate, Trump attacca: "Mueller è un mio nemico"

"Penso che Mueller sia un vero never Trumper". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, accusando il procuratore speciale del Russiagate di essere un sostenitore del movimento che vuole fermare il tycoon e affermando di aver avuto con lui in passato controversie d'affari. Secondo Trump, "dopo aver speso 40 milioni di dollari in due anni, Mueller avrebbe presentato delle accuse se avesse trovato qualcosa".