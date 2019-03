Russiagate, Paul Manafort condannato ad altri 3 anni e mezzo

Paul Manafort, l'ex responsabile della campagna elettorale di Donald Trump, è stato condannato a tre anni e mezzo di carcere per cospirazione nell'ambito del Russiagate. L'indagine ha riguardato i milioni di dollari che Manafort ha ammesso di voler nascondere e di aver guadagnato come lobbista per alcuni politici ucraini legati all'ex governo filo-russo. Pochi giorni fa era stato condannato a 3 anni e 11 mesi per frode fiscale e bancaria.