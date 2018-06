Russiagate, Mueller: Manafort ha tentato corrompere testimoni

Paul Manafort, l'ex presidente della campagna di Donald Trump, è accusato di aver cercato di corrompere i testimoni nell'ambito del caso aperto nei suoi confronti per il pagamento delle tasse federali e la sua attività di lobby. E per questo il procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller, ha chiesto di rivedere i termini del suo rilascio, il che potrebbe significare per Manafort anche di finire in carcere subito in attesa del processo.